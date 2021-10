E dopo Sottil tocca a Bonaventura. Commisso-Vlahovic: L’incontro natalizio

Riccardo Sottil dunque ha firmato un contratto che lo lega alla Fiorentina fino al 2026: ieri la firma.

Si apre così il tavolone dei rinnovi in casa viola. Il prossimo step, secondo quanto riportato da La Nazione, dovrebbe riguardare Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ha un’opzione sul suo contratto di rinnovo per il 2022/2023, ma l’intenzione è quella di spostare la scadenza per l’anno successivo.

Il tutto in attesa, ovviamente, degli sviluppi del caso che riguarda Dusan Vlahovic. Nei giorni del ritorno a Firenze di Commisso, ovvero poco prima di Natale, ci dovrebbe essere un ultimo e definitivo incontro.