E Duncan ‘rischia’ di diventare fondamentale anche per il Ghana: Rajevac lo richiama dopo due anni

Era da novembre 2019, da un’altra realtà mondiale in pratica, che il centrocampista viola Alfred Duncan non faceva parte delle spedizioni del Ghana, un paio di mesi prima dello sbarco a Firenze.

E a quasi due anni di distanza per il centrocampista viola è arrivata una nuova chiamata da parte del ct Milovan Rajevac. Un’occasionissima per lui, come riporta anche il sito ufficiale della Federazione ghanese. Per il Ghana appuntamenti il 9 e il 12 ottobre contro lo Zimbabwe, per le gare di qualificazione a Qatar 2022.