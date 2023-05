E’ festa viola al Franchi: la Fiorentina Femminile rimonta la Juventus e si prende il terzo posto!

La Fiorentina Femminile chiude alla grande la stagione, battendo, al Franchi, la Juventus per 4-2. Partite meglio le ospiti, prima con Beerensteyn e poi con Nilden, la Viola risponde con Boquete da buona posizione ma alto. A spezzare l’equilibrio è la squadra di Panico con un missile di Johansdottir dai 25 metri. La Juve però non ci sta, e prima dell’intervallo ribalta il risultato, prima col gol di Bonansea e poi nel recupero con Beerensteyn sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Dopo appena due minuti dalla ripresa però la formazione di Panico arriva al pareggio: grazie ad un rimpallo tra Mijatovic e Catena, la palla carambola in rete per il 2-2. Al 57′ la Fiorentina ritrova un nuovo vantaggio, siglando il gol del 3-2 ancora con Johansdottir. Nel finale Monnecchi si conquista pure un calcio di rigore: dal dischetto Boquete mette la sfera dove il portiere bianconero non può arrivare. Chiude quindi bellezza la Fiorentina, che con questo risultato raggiunge il terzo posto a quota 42, in attesa dell’ultima partita tra Inter e Milan in programma il prossimo fine settimana.