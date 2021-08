E finalmente si scalda in via definitiva anche il passaggio di Lirola al Marsiglia. Zappacosta già pronto per sbarcare a Firenze

Momenti iper frenetici per il mercato della Fiorentina che sta di fatto rivoluzionando la difesa, con l’uscita finalmente prossima di Pol Lirola in direzione Marsiglia: alla fine il club viola dovrebbe ottenere quanto richiesto inizialmente e cioè i 13 milioni su cui si era arenata la trattativa. Secondo quanto riporta il giornalista Alfredo Pedullà infatti, è pronta la staffetta con Davide Zappacosta, esterno classe ’92 che sarà un calciatore della Fiorentina nelle prossime ore. Sarà il quasi ex Chelsea quindi il titolare della fascia destra viola.