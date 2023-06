E’ finito il rito del ritiro per i tifosi della Fiorentina

C’era una volta il ritiro in montagna per la Fiorentina, da Folgaria a Castelrotto, da Cortina a Moena. Quelli erano i giorni per poter seguire gli allenamenti e le amichevoli della squadra e di incontrare i giocatori per le vie dei vari paesi; insomma erano quelli i pochi momenti in cui rompere le barriere che il tritacarne del calcio moderno ha inflitto, tra partite ogni tre giorni e centri sportivi sempre più blindati.

Perché parliamo al passato? Per questa estate la società ha deciso che la prima parte della preparazione verrà fatta al Viola Park e che le sedute di allenamento saranno in larga parte a porte chiuse. Quando verranno provate le esercitazioni tattiche, si legge su La Repubblica, si opterà per la chiusura dei cancelli nel nuovo centro sportivo gigliato.