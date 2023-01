E’ Fiorentina-Bologna anche per due obiettivi dall’Olanda: il punto

Bologna e Fiorentina si sfidano non solo per chi riuscirà a convincere Aleksa Terzic a sposare la rispettiva causa, ma anche per due calciatori olandesi. Secondo quanto appreso da De Telegraaf, infatti, nel mirino delle due società è finita una coppia di giocatori dell’AZ Alkmaar.

Il primo è Sam Beukema, difensore centrale classe ’98, con un passato nei Go Ahead Eagles, mentre il secondo è Tijani Reijnders, centrocampista dello stesso anno, con un trascorso anche in Nazionale U20. Il Bologna si sarebbe mosso prima, ma ancora non sono state formulate offerte ufficiali né dai felsinei né dalla Fiorentina.