“E’ forte, proviamo a prenderlo”. La decisione su Vlahovic che ha salvato la Fiorentina dalla catastrofe

C’è stato un periodo, in cui la Fiorentina ha rischiato di perdere Dusan Vlahovic, anche se solamente in prestito. Ma nella stagione, la scorsa, dove il serbo ha salvato il club viola con i suoi gol.

Come racconta grandhotelcalciomercato.com, un anno fa di questi tempi non era ancora così ambito. Normale, per un ragazzo del 2000 che comunque aveva già fatto intravedere doti importanti: nella stagione 2019/2020 il serbo, appena diciannovenne, aveva segnato 8 gol tra Serie A e Coppa Italia con la maglia della Fiorentina. Gran fisico, buona tecnica, fiuto del gol: un futuro stellato davanti a sé. Ma l’estate successiva, quella del 2020, la Fiorentina sembrava non voler puntare su di lui come centravanti titolare in vista della nuova stagione. Girava voce che Vlahovic potesse andarsene, in prestito. Fu così che una società, e un allenatore, decisero di puntare forte su di lui.

La società è l’Hellas Verona. L’allenatore è Ivan Juric, oggi al Torino. Agosto 2020: i gialloblù hanno bisogno di un rinforzo di peso per iniziare la nuova stagione e l’allenatore croato chiama il ds D’Amico: “Proviamo a prendere Vlahovic, quello è forte”. L’Hellas prova il solito colpo a effetto a cui ci ha abituati: un giovane di grande prospettiva da valorizzare in campo. La trattativa inizia, la Fiorentina sembra cedere ma poi si ferma: il tanto atteso grande attaccante non arriva, Vlahovic allora deve restare. S’impunta anche Iachini.

Vlahovic rimane alla Fiorentina e con 21 gol, salva i gigliati.