E fra poche ore ritorna Commisso

Tra gli spettatori della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Fiorentina e Cremonese dovrebbe esserci pure il presidente viola, Rocco Commisso.

Entro poche ore, il numero uno gigliato dovrebbe rientrare a Firenze per poter stare vicino alla squadra già nell’immediata vigilia di questo impegno fondamentale per questa stagione.

Eliminare la Cremonese vorrebbe dire ottenere il lasciapassare per l’ultimo atto della competizione a Roma e qualificarsi anche per la Supercoppa Italiana che si disputerà ad inizio 2024 in Arabia Saudita.