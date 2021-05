E Gasperini ricorda con rammarico quella Champions League che gli “scippò” per un nulla la Fiorentina: “La storia sarebbe potuta cambiare”

Nella conferenza stampa pre partita di Genoa-Atalanta l’allenatore dei bergamaschi Gian Piero Gasperini ha parlato anche della stagione 2008-09 nel quale sedeva sulla panchina grifone, quando fu la Fiorentina di Prandelli a strappargli la qualificazione in Champions League per un soffio. Queste le sue parole: “Ci servono tre punti in due partite per la Champions League. Ci proveremo fin da subito e speriamo che vada bene. Riuscirsi al Ferraris? Mi viene in mente il 2009 con il Genoa e l’arrivo a pari punti con la Fiorentina: fu un finale di stagione molto sfortunato, con molti episodi a nostro sfavore. Fu un rammarico non entrare in Champions League con il Genoa, magari la storia si sarebbe consumata in un modo diverso”.