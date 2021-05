E Ghezzal che fa? Decide il campionato turco per il Besiktas dopo un clamoroso testa a testa con il Galatasaray

Un epilogo pazzesco quello della Super Lig turca, che si è conclusa ieri con il titolo vinto dal Besiktas, grazie al gol decisivo dell’ex viola Rachid Ghezzal. Il suo club e il Galatasaray erano arrivate a quota 81 prima degli ultimi 90 minuti, con i bianconeri impegnati sul campo del Goztepe e il Gala in casa con lo Yeni Malatyaspor: vittoria per entrambe, 2-1 per il Besiktas, firmata dal rigore di Ghezzal mentre la squadra giallorossa ha vinto per 3-1. In Super Lig a parità di punti si guarda la differenza reti: ebbene il Besiktas ha chiuso con 89 gol fatti e 4 subiti, il Galatasaray con 80 fatti e 36 subiti, +45 contro +44. Un finale incredibile.