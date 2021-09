E’ già la Fiorentina di Italiano, ma si può far meglio. I tre automatismi da correggere

È già la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ma non ancora quanto vorrebbe lo stesso allenatore siciliano. E difficilmente poteva andare in modo diverso, dato che la Viola ha giocato appena tre partite ufficiali fino ad ora (e soltanto un amichevole di livello contro l’Espanyol). Ci sono degli automatismi da correggere, come dimostrano alcune incertezze messe in mostra contro Roma e Torino.

Come si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sono tre i passaggi fondamentali: migliorare i meccanismi difensivi che sono costati tre gol nelle prime due gare di campionato, dare fluidità al gioco coinvolgendo anche gli esterni difensivi e innescando di più quelli offensivi, aumentare il ritmo delle azioni per consentire all’attacco di avere un maggior numero di occasioni.