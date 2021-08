E Gonzalo Plata? Alla fine si muove anche lui in extremis ma per andare al Valladolid

Poteva essere un’opzione per l’esterno d’attacco e invece il futuro di Gonzalo Plata sarà in Spagna, addirittura in Segunda Division al Valladolid, retrocesso la scorsa stagione. L’esterno ecuadoregno classe 2000 si sposterà proprio in extremis, come riportato da Tmw, in prestito con diritto di riscatto dallo Sporting Lisbona. Un altro profilo che alla fine non convinceva fino in fondo la Fiorentina.