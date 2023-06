E’ Hjulmand il nome fatto da Italiano nella prima riunione di mercato. La cifra richiesta da Corvino e la grande concorrenza…

La Fiorentina su Morten Hjulmand, talento che il suo scopritore Pantaleo Corvino avrebbe già potuto vendere in Premier lo scorso inverno per 12 milioni, salvo poi essere trattenuto in Salento: per il classe ’99 (nome espressamente fatto da Italiano nel corso della prima riunione di mercato di inizio giugno, in quanto perfetto erede di Amrabat per doti tecniche) il costo di partenza si aggira attorno ai 25 milioni, ovvero la cifra che già nei giorni scorsi il Bologna aveva fatto pervenire ai viola sul conto di Jerdy Schouten (nome per il momento accantonato dai toscani).

Ma la lista dei club interessati a Hjulmand è lunga: oltre ai viola, infatti, hanno già preso informazioni Milan e Borussia Dortmund. La Fiorentina, però, non si sente battuta in partenza. A riportarlo è il Corriere dello Sport-Stadio.