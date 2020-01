E il Barcellona si interessa ad un difensore viola

Nonostante la giovanissima età, dal suo arrivo a Firenze Nikola Milenkovic si è da subito distinto come uno dei giovani difensori più interessanti nel panorama europeo. Le ultime prestazioni in crescendo del centrale classe ’97 hanno riacceso i riflettori sul serbo. In chiave calciomercato, secondo quanto riporta As, anche il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul numero 4 viola per giugno.