E il giudice sportivo rifila una multa a Ribery

Una multa di duemila euro. E’ quella che dovrà pagare il campione della Fiorentina, Franck Ribery. Ad infliggergliela è stato il giudice sportivo, Gerardo Mastrandrea “per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria”. Ovviamente il giudice sportivo non ha fatto altro che ratificare quanto ravvisato, in maniera errata, dall’arbitro La Penna in campo. In pratica oltre al danno è arrivata pure la beffa per il francese.

