Un nuovo attaccante per il Prato. La società biancazzurra ha tesserato l’attaccante Francesco Renzi, classe 2001 nella passata stagione in forza alla Pistoiese e figlio dell’ex Premier Matteo Renzi ed attuale senatore di Italia Viva. In precedenza da segnalare una stagione nelle fila dell’Udinese Primavera.