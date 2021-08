E il ricordo di Astori? Niente fascia personalizzata ma a breve… una novità sulla maglia della Fiorentina

Il ritorno del pubblico al “Franchi” ha permesso il ritorno anche della consuetudine del 13esimo minuto, con l’applauso e i cori per Davide Astori: si sono risentiti finalmente in occasione della gara di Coppa Italia con il Cosenza. Quest’anno però la Fiorentina non potrà disporre della fascia da capitano personalizzata con le iniziali del suo capitano: per questo la società viola ha pensato ad un ricordo da portare con sé stampato direttamente sulla maglia. Non però da stasera, in una sfida tra l’altro che vede in campo le sue due ultime squadre, ma a partire dalla prossima settimana: sarà una novità aggiunta alla nuova maglia in occasione della partita con il Torino, come riporta il Corriere dello Sport.