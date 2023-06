E il Roland Garros si tinge di… Viola! Tifosi d’eccezione nel successo del granata Sonego su Rublev – FOTO

Il terzo turno di uno dei major tennistici del Roland Garros non passerà alla cronaca solo per il successo dell’italiano Lorenzo Sonego sul numero 7 al mondo Rublev. La vittoria del tennista, tifosissimo del Torino, è passata sotto gli occhi anche di alcuni tifosi d’eccezione.

Ben quattro persone, infatti, hanno assistito al match del ‘Court Suzanne Lenglen’ indossando la maglia della Fiorentina. Come si può notare dalla foto sotto riportata e ripresa da Eurosport, ci sono quattro ragazzi che hanno spinto Sonego ai quarti di finale portando a Parigi i colori della propria squadra del cuore. Un episodio curioso in un match che, per la cronaca, il giocatore italiano ha vinto rimontando sotto 2-0 dopo i primi due set.