E il vice-Vlahovic? Per la Fiorentina spunta un nome nuovo ma la strada per arrivarci è a dir poco tortuosa

In queste ora stanno tenendo banco principalmente le questioni legate all’esterno d’attacco e al terzino destro. Ma la Fiorentina avrebbe bisogno di intervenire sul mercato anche in un altro ruolo, ovvero quello della prima punta. Qui Italiano spera di poter contare su un innesto che funga da vice-Vlahovic, un centravanti affidabile capace di dare garanzie al posto o a fianco del serbo.

E a tal proposito proprio in queste ore è emerso un nome nuovo: trattasi di Borja Mayoral, attaccante attualmente in forza alla Roma. Secondo calciomercato.com la Fiorentina si sarebbe mostrata interessata, contando sul fatto che il giocatore in giallorosso è chiuso da Abraham e Shomurodov. Mayoral però è ancora di proprietà del Real Madrid, ragion per cui Pradè e Commisso dovrebbero trattare con il club spagnolo.

Per farlo, però, servirebbe il lasciapassare della Roma. Il club giallorosso ha ottenuto dalle Merengues il diritto al prolungamento di un altro anno di prestito con possibile riscatto a 20 milioni. Serve quindi il lasciapassare dei Friedkin per permettere ai viola di arrivare a Mayoral, che dal canto suo gradirebbe la destinazione.