“E’ in atto una demonizzazione del ruolo del procuratore. Sono dei professionisti, non capisco la polemica”

Christian Bosco, presidente dell’associazione italiana degli agenti di calcio, ha parlato a TMW Radio della figura dei procuratori: “Le cifre che prendono gli agenti sono commisurate a quelle dei passaggi di proprietà. Non vedo perché si facciano polemiche a proposito di professionisti che fanno consulenze. C’è in atto una demonizzazione della figura del procuratore”.

E poi ha aggiunto: “L’agente non è una parte obbligatoria di una negoziazione, gli viene dato un incarico dalle parti. Esiste una pletora di agenti che non riescono a sbancare il lunario, sia per costi alti per l’esercizio di attività ma anche per concorrenza sleale che si è creata con la cosiddetta deregulation della FIFA, che ha permesso una intromissione nel sistema di soggetti che mai avevano avuto a che fare con il calcio. Il Parlamento però, dopo una lunga istruttoria, è intervenuto d’urgenza pe regolamentare questa professione. Noi siamo disponibili a stabilire tariffari professionali, ma non a subire imposizioni dalla FIFA e dalle Federazioni”.