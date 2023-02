E in due mancheranno sicuramente contro la Juventus

Sarà una settimana lunga di preparazione per la Fiorentina. I viola nel prossimo turno di campionato faranno visita alla Juventus e andranno a Torino, almeno con due assenze sicure.

Sono quelle del difensore Igor e del centrocampista Mandragora. Entrambi erano in diffida ed entrambi sono stati ammoniti durante il match contro il Bologna. Il giudice sportivo dunque li stopperà per un turno e non li farà scendere in campo allo Stadium.

Per il resto si attendono notizie anche dal fronte medico, in particolare su Sottil, anche se non sembra ancora giunta l’ora del suo rientro.