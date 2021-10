E in un attimo si riaccendono le voci di mercato intorno a Vlahovic. Non solo la Juventus pronta all’assalto per il gioiellino della Fiorentina

Dusan Vlahovic e la Fiorentina, un fidanzamento sbocciato in un’annata deludente, che sembrava destinato a coronarsi con un matrimonio felice e duraturo, soprattutto dopo la permanenza in viola del serbo dopo un’estate non certo tranquillissima. Tante sono state infatti le proposte rimandate al mittente da Rocco Commisso, che ha lottato per trattenere il suo gioiello in riva all’Arno, costruendo insieme ai suoi uomini id mercato una squadra intorno al promettente attaccante classe ’00. Sono bastate però le parole pronunciate negli ultimi giorni dal numero uno viola, infastidito dal mancato rinnovo e dai continui rinvii del procuratore del giocatore, a riaccendere le voci del mercato riguardanti Dusan Vlahovic.

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Juventus sta lavorando fortemente per portarlo a Torino, ma le cifre richieste spaventano e animano una concorrenza che vede nel Bayern Monaco uno dei club maggiormente interessati. Inter e Milan, che invece avevano fatto sondaggi in passato oggi sono più lontani.

Vedremo che epilogo avrà l’ennesima vicenda di calciomercato che sembra ribadire, ancora una volta, come il calcio fatto di sentimenti, senso di appartenenza e riconoscenza sia ormai sparito.