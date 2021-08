E’ iniziata la “stagione” della caccia grossa per la Fiorentina? Finalmente Firenze, è tornata appetibile non solo per i monumenti…

In principio, doveva essere un mercato fast fast fast, con Gattuso in panchina. E invece, è stato ancora una volta un mercato slow. Concentrato su colpi mirati e aspettando sempre l’occasione giusta che i banchi italiani o esteri offrono. Mancano solamente cinque giorni al gong finale della sessione estiva ma per la Fiorentina, potrebbe essere appena iniziata la stagione della caccia grossa.

Per il quinto esterno offensivo chiesto da Italiano, si potrebbe andare al fotofinish tra Orsolini e Berardi, con il secondo che probabilmente, sarebbe la prima scelta della dirigenza viola. Se per il campione d’Europa non sarà trovata una soluzione sul pagamento del cartellino, i gigliati vireranno sull’esterno del Bologna.

Ma l’aspetto da sottolineare, è un altro. Dopo anni grigi, la Fiorentina è tornata ad essere un club appetibile per tanti giocatori di medio-alta fascia. E l’acquisto di Torreira, ultimo arrivo dalle parti di Viale Fanti, ha fatto saltare il tappo definitivamente.

Firenze, non è più appetibile solamente per qualità della vita, il Duomo o Piazzale Michelangelo. La Fiorentina torna ad essere una sfida. Pronta a gettarsi nella mischia insieme ai suoi nuovi, e vecchi scudieri.