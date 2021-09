E intanto Gori e l’ex Fiorentina Caso trascinano il Cosenza alla prima vittoria in Serie B

E’ una vittoria a “tinte viola” quella appena ottenuta dal Cosenza contro il Vicenza, nella partita valida per la terza giornata di Serie B. La squadra di Zaffaroni, eliminata dalla Fiorentina in Coppa Italia, si è imposta 2-1 grazie ai gol di Gabriele Gori, attaccante di proprietà viola, e Giuseppe Caso, che in riva all’Arno ha fatto parte del settore giovanile.

Tra l’altro i due si sono scambiati i favori visto che all’8′ la rete di Gori è stata propiziata dall’assist di Caso, mentre il raddoppio di quest’ultimo al 61′ è arrivato su passaggio vincente dell’attaccante. Per il Cosenza si tratta per la prima vittoria in campionato, mentre il Vicenza resta a zero punti in fondo alla classifica.