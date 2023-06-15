E intanto Igor mette a tacere le chiacchiere sul suo conto mostrando le medaglie “vinte” quest’anno – FOTO

Il futuro di Igor Julio dos Santos de Paulo, per tutti semplicemente Igor, non sembra proseguire nella stessa strada di Firenze. Il centrale della Fiorentina, fra i colpevoli dell’errore in finale di Conference League sulla rete del 2-1, è seguito con interesse in Francia e in Inghilterra, con il Fulham forte sulle sue tracce.
Qualche parola di troppo, però, non dev’essere piaciuta al difensore brasiliano, che ha postato sui social un suo scatto ritraente le due medaglie delle finali perse dalla Fiorentina. Il tutto accompagnato da ben due faccine che zittiscono, come fossero rivolte agli hater dell’ex Spal. Di seguito l’immagine ripresa dal profilo Instagram del giocatore:
Io come al solito difendo tutti grazie Igor per me sei un buon centrale purtroppo gli errori li fanno tutti ma non per questo devi essere insultato dai soliti id……..i
VALE…IL SOTTOSCRITTO SCRIVE MAIUSCOLO SEMPLICEMENTE PER COMODITÀ E MAGGIOR VISIBILITÀ….SEGUIRE DEGLI STEREOTIPI DEL TIPO CHI SCRIVE MAIUSCOLO È UN MALEDUCATO POICHÉ VUOLE IMPORRE LE PROPRIE IDEE SUL WEB MI SEMBRA UN AFFERMAZIONE QUANTO MENO SUPERFICIALE E AZZARDATA CHE NON MI APPARTIENE…LA MIA MOTIVAZIONE PERSONALE TE LO SOPRAMENZIONATA..
LUNGI DAL SOTTOSCRITTO, ALLA SOGLIA DELLE VENERANDE 60 PRIMAVERE,VOLER IMPORRE LE MIE IDEE A NESSUNO
Le medaglie perse volevate dire…
La maleducazione di coloro che cercano di imporre il proprio pensiero scrivendo tutto in maiuscolo
IGOR GIUSTAMENTE SALE SUL BANCO DEGLI IMPUTATI REO DI ESSERSI LASCIATO SFUGGIRE BOLMES AL 90 MINUTO TROVANDOSI CON LA DIFESA ALTISSIMA A 45 M DA TERRACIANO MA ALLA FINE SE ENTRIAMO NEL DETTAGLO I MAGGIORI RESPONSABILI DEL INFAUSTO GOAL SONO ITALIANO E BIRAGHI…IL PRIMO POICHÉ REITERATAMENTE PER LA MILIARDESIMA VOLTA IN STAGIONE NON COMPRENDE CHE PER APPRODARE A UN TROFEO CI VUOLE TANTA,MA TANTA,E TANTA ANCORA PAZIENZA…UNA FOLLIA DA ASSOLUTO SPROVVEDUTO TENERE LA DIFESA COSÌ ALTA IN UNA FINALE IN CUI BASTA COME È STATO PER ESSERE INFILATO UN MINIMO ERRORE ANCHE DI RIMPALLO PER FAR FARE BINGO,AL AVVERSARIO….LE FINALI SI VINCONO COME LA SEMIFINALE A BASILEA ANCHE AI SUPPLEMENTARI…SECONDO È CRISTIANO BIRAGHI CHE TIENE IN GIOCO BOLMES COME ULTIMO UOMO E NON IL SEMPRE DORMIENTE IGOR…QUINDI…IL NOSTRO CAPITANO IN UN CLUB MINIMAMENTE AL ALTEZZA SAREBBE STATO LASCIATO NEGLI SPOGLIATOI NEL INTERVALLO DOPO LA FERITA CAGIONATA DALLA SIGARETTA ELETTRONICA..
BIRAGHI FISICAMENTE ERA PARZIALMENTE DEABILITATO /NON POTENDO PIÙ COLPIRE DI TESTA CON LA TESTA ROTTA SUTURATA/ E ANCORA DI PIÙ LO ERA MENTALMENTE…TANTE CHE NELLA RIPRESA CON UN PUGNETTO FURTIVO CAGIONA IL GIUSTO RIGORE INGLESE E DULCIS IN FUNDO SI RENDE PROTAGONISTA IN NEGATIVO AL 90 COME DA SOPRAMENZIONATO DI TENERE IN GIOCO BOLMES…FACENDO RICORSO AVREMMO VINTO A TAVOLINO 0-3 SICURO…E POI GLI INGLESI NON VEDENDO RIENTRARE BIRAGHI PER LA SECONDA FRAZIONE DI GIOCO SI SAREBBERO DESTABILIZZATI LORO E LA FIORENTINA NE AVREBBE GIOVATO SUL CAMPO ANDANDO A VINCERE ANCHE SUL TERRENO DI GIOCO…LA COLPA DI TUTTO QUESTO?…NATURALMENTE IN PRIMIS DI ITALIANO E DELLO STAFF MEDICO CHE AVREBBE NEGARE LA PROSECUZIONE DELLA PARTITA A BIRAGHI CHIARAMENTE CLAUDICANTE E IN SECONDA BATTUTA COMMISSO E BARONE CHE IN QUANTO AL VERTICE DEL CLUB DOVREBBERO TUTELARE IN PRIMIS…..CHIARAMENTE UN COMPORTAMENTO IL LORO DA INACCETTABILI DILETTANTI
Non vedo il nesso tra le medaglie e il suo futuro lontano da Firenze