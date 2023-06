E intanto Igor mette a tacere le chiacchiere sul suo conto mostrando le medaglie “vinte” quest’anno – FOTO

Il futuro di Igor Julio dos Santos de Paulo, per tutti semplicemente Igor, non sembra proseguire nella stessa strada di Firenze. Il centrale della Fiorentina, fra i colpevoli dell’errore in finale di Conference League sulla rete del 2-1, è seguito con interesse in Francia e in Inghilterra, con il Fulham forte sulle sue tracce.

Qualche parola di troppo, però, non dev’essere piaciuta al difensore brasiliano, che ha postato sui social un suo scatto ritraente le due medaglie delle finali perse dalla Fiorentina. Il tutto accompagnato da ben due faccine che zittiscono, come fossero rivolte agli hater dell’ex Spal. Di seguito l’immagine ripresa dal profilo Instagram del giocatore: