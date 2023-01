E intanto il Novara opta per uno scambio di allenatori… a tinte viola

Cosa c’entra la Fiorentina con il Novara? Stando a quello che è successo in queste ore, decisamente molto. Sulla panchina del club che attualmente milita in Serie C, infatti, si è manifestato uno scambio che coinvolge due recenti ex viola.

Da una parte Franco Semioli, sollevato dall’incarico, e dall’altra Marco Marchionni, chiamato a sostituirlo e che quindi riprende in mano la squadra dopo averla portata alla vittoria del campionato di Serie C nella scorsa stagione.