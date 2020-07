E intanto la Fiorentina prova il corteggiamento assiduo per aggiudicarsi Florenzi

La Fiorentina resta sempre vigile su Alessandro Florenzi. Il duttile esterno della Roma rientrerà dal prestito a Valencia al termine della stagione ma il suo futuro non dovrebbe essere con la maglia giallorossa. Tuttosport riferisce che al momento i gigliati sarebbero in prima linea per lui e starebbe continuando il corteggiamento per evitare che l’Atalanta possa avere la meglio nel duello per il giocatore. Appena inizierà la prossima sessione di calciomercato vedremo quale sarà l’offerta dei viola per tentare di accaparrarsi subito Florenzi cercato anche nei mesi scorsi.

