E intanto la Roma blinda Zaniolo: nelle prossime settimane potrebbe arrivare il rinnovo fino al 2025

Cos’è successo in casa Fiorentina con Vlahovic è noto a tutti, con il serbo che non rinnoverà e lascerà la squadra (anche se ancora non sappiamo quando). Una situazione, quella dei giocatori in scadenza, che certamente esiste in tante altre società.

Una di queste è la Roma, che proprio in queste ore sta provando a mettere in cassaforte il contratto di Nicolò Zaniolo. Il giocatore è già un idolo della tifoseria e un simbolo del club, e infatti la società è già al lavoro per fargli firmare un prolungamento fino al 2025. Secondo TMW i contatti tra le parti sono stati positivi e nelle prossime settimane potrebbe arrivare la firma.