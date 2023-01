E intanto la Salernitana potrebbe riportare in Italia una vecchia conoscenza della Fiorentina

Una vecchia conoscenza della Fiorentina potrebbe tornare in Italia. Stiamo parlando Haris Seferovic, che secondo Gianluca Di Marzio è stato individuato dalla Salernitana come prima scelta per l’attacco. La squadra campana vuole rinforzarsi nel reparto offensivo, e il giocatore svizzero attualmente in prestito al Galatasaray potrebbe essere la giusta soluzione.

Un’idea nata dopo che Henry, obiettivo primario, si è infortunato rimediando addirittura la rottura del legamento crociato del ginocchio. Il Verona non potrà più incassare dalla sua cessione, la Salernitana vira su un’altra pista… dalle tinte viola.