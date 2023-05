E intanto l’Atalanta continua a modernizzare il proprio stadio: via libera alla demolizione di due settori

Parlando del restyling del Franchi, una delle ipotesi emerse per permettere alla Fiorentina di continuare a giocarci anche durante i lavori era quello di una ristrutturazione a settori. Sul modello, per intenderci, di quanto fatto dall’Atalanta con il Gewiss Stadium.

Uno stadio che col tempo è diventato moderno e funzionale quello dei bergamaschi, e non è ancora finita. L’Atalanta ha infatti comunicato che lunedì 5 giugno inizierà la cantierizzazione per la terza fase dei lavori di ristrutturazione dell’impianto. Verranno ricostruite la Curva Sud Morosini, il settore ospiti e quello dei Distinti Sud, e inoltre verrà realizzato un parcheggio interrato adiacente allo stadio. Per fare spazio ai nuovi settori, quelli attuali verranno demoliti.