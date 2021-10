E intanto l’ex obiettivo della Fiorentina Caicedo rischia di battere un record negativo

Non propriamente per colpa sua, ma Felipe Caicedo rischia di battere un record negativo in casa Genoa. Trattasi di quello delle zero presenze da quando è arrivato in Liguria, detenuto attualmente da Lapadula che dovette aspettare il 26 novembre per esordire con la maglia rossoblù.

L’attaccante ex Lazio è stato in passato un grande obiettivo di mercato della Fiorentina. Alla fine il trasferimento dalla capitale è arrivato ma sponda Genoa, dove però Caicedo non ha ancora inciso a causa di un infortunio che si sta rivelando più serio del previsto. I tifosi del Genoa sperano di vederlo presto in campo, visto il grande carico di aspettative che hanno nei suoi confronti. Chissà se, qualora fosse venuto a Firenze, la storia sarebbe stata diversa…