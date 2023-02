E intanto Pioli spera di ritrovare il suo capitano per il match del ‘Franchi’ contro la Fiorentina

Prima il Braga, poi il Verona ed infine il Milan. Questo mini tour de force per la Fiorentina si chiuderà il 4 marzo con la sfida al ‘Franchi‘ alla squadra di Stefano Pioli, che per il suo ritorno a Firenze spera anche di ritrovare il suo capitano. Tra gli infortunati in casa rossonera c’è infatti Davide Calabria, alle prese con un problema al muscolo otturatore dell’anca.

Il terzino destro del Milan ha lavorato ieri a parte a Milanello e sta proseguendo il suo percorso di recupero. Sul ritorno, il nazionale italiano punta alla Fiorentina: come scrive Tuttosport, il capitano rossonero vuole tornare a disposizione di Stefano Pioli per il match del 4 marzo in casa della Fiorentina.