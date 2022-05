E intanto piovono critiche sulla Juventus: “Prestazione a Firenze da gita, alcuni calciatori imbarazzanti, non è possibile prendere certi cartellini gialli”

Se la Fiorentina e i suoi tifosi si sono svegliati questa mattina con la dolce immagine dei festeggiamenti per il ritorno in Europa, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la Juventus e i suoi supporter dopo la brutta partita persa ieri al ‘Franchi’. Un’opinione franca e schietta su questa partita è arrivata dal giornalista e opinionista di fede bianconera Massimo Pavan: ” “Prestazione a Firenze da gita, alcuni calciatori imbarazzanti, non è possibile prendere certi cartellini gialli. I giocatori della Juve dovrebbero avere molta più fame”.

Nel frattempo su Twitter è al primo posto in tendenza l’hashtag #Allegriout, a dimostrazione del malcontento dei tifosi bianconeri nei confronti del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri.