E intanto un top club europeo vuole ingaggiare Bernardeschi a parametro zero

Federico Bernardeschi è andato a scadenza con la Juventus, e quindi da oggi è ufficialmente svincolato e ingaggiabile a parametro zero. L’ex Fiorentina non ha certo brillato per prestazioni negli ultimi anni, eppure per lui le occasioni sembrano non mancare.

Secondo Sky Sport, infatti, su Bernardeschi ci sarebbe l’interesse addirittura dell’Atletico Madrid. Il club spagnolo ha intenzione di ingaggiare l’attaccante, e si è inserito con forza nella trattativa che il suo entourage stava portando avanti con il Napoli.