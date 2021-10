“Spero che la proprietà e il ragazzo raggiungano l’accordo, poi nessuno si permetta di rovinare la nostra serenità”. Queste le parole, qualche giorno fa, di Vincenzo Italiano sul possibile rinnovo di Vlahovic.

Niente da fare. Sembra che il vocabolo “serenità” non possa albergare nei dizionari viola. Pochi minuti fa, lo scossone decisivo. Attraverso una nota sui canali ufficiali della Fiorentina, il Presidente Rocco Commisso ha annunciato che tutti gli sforzi profusi, non sono serviti a niente. Vlahovic non rinnoverà il proprio contratto e di fatto, potrebbe essere presto sul mercato.

Adesso resta da scoprire la reazione del gruppo e di Vlahovic stesso. Commisso ha scoperto le carte, con coraggio, ma allo stesso tempo prendendosi un grande rischio.

Quel che è certo, è che la serenità raggiunta all’interno della “famiglia viola”, come ama citarla il Presidente, è stata minata ancora. E Italiano non è stato accontentato. E stavolta no, il quinto esterno offensivo, non c’entra niente…