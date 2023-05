E la Fiorentina ritrova una pedina importante

La Fiorentina ritrova una pedina importante come il proprio centrocampista, Giacomo Bonaventura.

A spiegare che il giocatore sarebbe tornato in gruppo in giornata è stato direttamente l’allenatore viola, Vincenzo Italiano, confermando i miglioramenti fatti dall’ex Milan.

Ovviamente, visti i tanti impegni che attendono la formazione gigliata in questo momento della stagione, il suo rientro in campo verrà gestito con molta attenzione e prudenza, ma potrebbe essere tra i convocati già per la partita contro la Salernitana di mercoledì.