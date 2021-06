E la Roma vuole rifondare il suo settore giovanile ripartendo dal… “mentore” della Fiorentina

Si è consumato ormai poco più di un anno fa l’addio tra la Fiorentina e Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile viola per diversi anni, sotto la reggenza addirittura del primo Pantaleo Corvino e poi in sella fino appunto al secondo Pradè. Durante la sua permanenza, la Fiorentina ha sì perso per strada Zaniolo e Mancini ma ha pescato anche i vari Babacar, Bernardeschi, Chiesa e Sottil. Secondo La Gazzetta dello Sport, la Roma vorrebbe ripartire proprio da lui, dal cosiddetto “mentore” come viene definito dalla rosea, affidandogli buona parte della ristrutturazione del vivaio e la supervisione di Under 17 e 18.