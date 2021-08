E la vecchia suggestione Jesus Corona? Alla fine può finire davvero in Serie A ma il Milan cerca una formula diversa dalla Fiorentina

Nella parte iniziale dell’estate, con Gattuso ancora in panchina, Jesus Corona era uno dei calciatori più seguiti dalla Fiorentina: esterno a tutta fascia, da terzino ma anche da ala, in forza al Porto e in scadenza di contratto nel 2022. Secondo Sportitalia il Milan sta cercando la formula giusta per portarlo in Serie A, si parla di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni: per questo però occorrerebbe un rinnovo contrattuale del messicano. Una situazione diversa da quella con cui aveva a che fare la società viola, che avrebbe presentato una sua offerta intorno ai 10 milioni ma per acquistare il calciatore, forte proprio della scadenza di contratto.

#Milan la richiesta del #Porto per Jesus #Corona (scadenza 2022) si aggira attorno ai 15M. Per costruirla con un prestito con riscatto dovrebbe rinnovare. Dialoghi costanti ed in corso. Non è unico nome per i #rossoneri. @tvdellosport https://t.co/V1LGHW0PRB — Gianluigi Longari (@Glongari) August 24, 2021