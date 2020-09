E le due concorrenti della Fiorentina per Ricci si defilano per due ragioni distinte…

Come sottolinea Calciomercato.com, per Ricci in questo momento le altre due maggiori contendenti si sono decisamente defilate. Il Milan, con un mercato di altissimo livello che presto porterà in rossonero Sandro Tonali, si è allontanato da Ricci, che difficilmente potrebbe trovare spazio e minuti. I discorsi, che prima erano frequenti, si sono quasi stoppati, sia con l’entourage del giocatore che con l’Empoli. Situazione differente per il Borussia Dortmund, con Favre che è un grande estimatore del centrocampista, ma che deve lasciar partire almeno una pedina importante a centrocampo per fare spazio a Ricci. La Fiorentina adesso è in pole per il giovane talento dell’Empoli

