E le statistiche sulla corsa premiano…la Fiorentina!

etco Sports, partner della Lega Serie A per i dati ufficiali del campionato, ha reso note le statistiche relative alla 13ª​ Giornata di Ritorno della Serie A TIM 2019/2020. Fiorentina-Hellas Verona è stata la partita in cui si è corso di più: 117.913km per i gialloblù, 114.93km per la Viola. A livello individuale è il centrocampista della Fiorentina Erick Pulgar ad aver percorso più chilometri di tutti ( 12.681 ), seguito da Marcelo Brozovic (12.31) e da Miguel Veloso (12.249). Il numero 77 dell’Inter è anche il leader nella classifica generale con una media di 12.357km percorsi a gara. L’attaccante della Fiorentina Federico Chiesa ha compiuto l’accelerazione più forte raggiungendo la soglia di 34.4 km/h , secondo Castrovilli (34.19), terzo Manuel Locatelli (33.98).

