E l’ex di turno…recupera in extremis

L’Atalanta di Gasperini è scesa in campo questa mattina per prepararsi al meglio in vista della prossima sfida di campionato contro la Fiorentina. Aggiornamenti importanti, direttamente da Zingonia, sono arrivati sulle condizioni di Luis Muriel, alle prese con un fastidio alla schiena negli ultimi giorni. L’ex attaccante viola ha svolto l’intera seduta d’allenamento odierna in gruppo con i compagni. L’allarme in seguito ad un colpo accusato alla schiena durante la partita con l’Udinese sembra essere svanito e il colombiano si candida dunque per essere a disposizione, fin dal primo minuto, di Gasperini per la partita di domenica del Franchi.