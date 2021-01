E un ex tecnico viola diventa l’allenatore di Dragowski

E’ iniziata la nuova avventura per Paulo Sousa, ex allenatore della Fiorentina. Il tecnico portoghese è ufficialmente il nuovo allenatore della Polonia. Queste le sue parole: “Sono onorato e orgoglioso di essere l’allenatore della nazionale polacca – le parole dell’ex centrocampista di Juventus, Inter e Parma -. Ringrazio il presidente Zbigniew Boniek e l’intero consiglio di amministrazione per aver scelto me per raccogliere una sfida cosi’ grande. La Polonia e’ un Paese importante del calcio e sono convinto che il vostro entusiasmo ci dara’ forza, sostegno e fiducia nella rappresentanza. Insieme potremo lottare per far bene agli Europei. Con la giusta mentalita’, disciplina, organizzazione e approccio, tutti insieme e con il sostegno dell’intera nazione, saremo forti. Sono sicuro che tutta la Polonia sara’ orgogliosa della sua nazionale”.

