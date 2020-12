E mentre la Fiorentina cerca di risolvere i problemi degli attaccanti, il Parma si prepara a metterne uno sul mercato

Roberto Inglese sembra essere arrivato ai titoli di coda con il Parma. Secondo tuttomercatoweb il club è pronto a metterlo sul mercato a gennaio, dal momento che non rientra più nelle preferenze di Liverani.

Un nome che la Fiorentina potrebbe sicuramente annotare sul proprio taccuino, visti i problemi in attacco che ormai da tempo la attanagliano. Soprattutto in caso di partenza di Cutrone, servirebbe qualcuno che lo sostituisca e Inglese rappresenta sicuramente un profilo d’esperienza.

Certo, non sarebbe il bomber che fa fare il salto di qualità ma tutto sta nella politica che la Fiorentina vorrà adottare. Nel caso in cui non si voglia andare ad investire cifre importanti, oppure se non si riesce a trovare un big disposto a sposare la causa viola, Inglese potrebbe essere l’alternativa. Uno che di come ci si muove nei pressi della porta avversaria ha sempre dimostrato di intendersene parecchio.