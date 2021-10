E Milenkovic regala un sorriso a Italiano

Oltre a Dusan Vlahovic (LEGGI QUI), nella giornata di ieri anche Nikola Milenkovic ha fatto il suo ritorno a Firenze dopo gli impegni con la Nazionale serba. Buone notizie per Vincenzo Italiano, che ha ritrovato il difensore centrale in ottime condizioni fisiche. Il problema muscolare che gli ha impedito di giocare contro Lussemburgo e Azerbaigian è stato già smaltito.

Come scrive La Nazione, c’è un motivato ottimismo per vederlo in campo lunedì nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A che vedrà la Fiorentina affrontare il Venezia.