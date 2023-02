“E’ ora che Jovic chiuda a bocca a tutti quelli che lo stanno costringendo a lasciare Firenze. E’ arrivato in Italia da svincolato, non come uno pagato cento milioni e ci si aspettano subito miracoli”

“È ora che Luka Jović chiuda la bocca a tutti quelli che lo stanno costringendo a lasciare Firenze”. Con questo titolo la televisione serba Nova Sport, sul suo portale internet, si occupa dell’attaccante della Fiorentina, parlando del suo rendimento da inizio della stagione ad oggi.

E diversi sono i passaggi critici nei confronti di chi si aspettava tutto e subito da lui: “Jović avrebbe dovuto sostituire in tutto e per tutto e immediatamente Vlahovic – si legge – È come se in Italia non capissero alcune cose importanti. In primo luogo, Jović al Real non ha avuto neanche lontanamente il ruolo o i minuti di gioco avuti ai tempi dell’Eintracht. Altra cosa è che Jović è arrivato a Firenze da svincolato, non come uno che è stato pagato 100 milioni e da cui ci si aspettano subito miracoli”.

Lo score ottenuto dal serbo finora non è disprezzabile per chi ha redatto questo articolo: “In silenzio, sotto il peso di grandi aspettative, è diventato il capocannoniere della Conference League perché da quest’estate ha segnato due volte contro gli Hearts, due volte contro il Başakşehir, e ora una doppietta contro il Braga. Il numero di partite in cui gli sono stati concessi 90 minuti in campo si possono contare sulle dita di due mani. Letteralmente, perché sono state sette, in tutte le competizioni”.

E infine: “Jovic ha bisogno di essere riattivato in tutti i segmenti del calcio, dalla condizione fisica alla mentalità. Deve capire che non gioca più in una squadra con giocatori di livello mondiale, ma nella Fiorentina, e questo significa che deve fare dei sacrifici”. Questa è una delle cose più sensate lette sul suo conto finora”.