E ora che succede con Vlahovic? Due strade per la Fiorentina

A sorpresa, o forse no, Rocco Commisso ha annunciato che Dusan Vlahovic non ha accettato l’offerta per il rinnovo presentata dalla Fiorentina. Il serbò non firmerà il nuovo contratto, che secondo le parole di Commisso sarebbe stato il più importante di sempre a livello economico della storia del club viola.

E adesso cosa succederà? Quel che è certo che l’avventura di Vlahovic in riva all’Arno ha una data di scadenza ben precisa: l’estate del 2022. Più in avanti la situazione non potrà trascinarsi: la Fiorentina non può permettersi di aspettare il 2023 per perderlo a zero. Sarebbe una situazione sconveniente per tutte le parti in causa, soprattutto per la società viola che non incasserebbe niente.

Adesso, gli uomini di mercato di Commisso hanno tutto il tempo disponibile per trovare il sostituto di Vlahovic. Non è da sottovalutare l’ipotesi di un clamoroso ribaltone a gennaio, a maggior ragione se Firenze dovesse farsi sentire nei confronti del serbo e peggiorare ulteriormente il clima. Fino ad allora, vista anche la presenza di alternative in attacco, continuerà ad essere il titolare del tridente offensivo di Italiano.