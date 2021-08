E ora la fascia di Astori torna senza padrone: chi è il favorito per ereditarla? Da Dragowski a Biraghi, passando per Venuti… e i due serbi

Una fascia non molto fortunata quella da capitano della Fiorentina, dal momento in cui si dovette purtroppo procedere al passaggio di consegne dopo l’addio di Davide Astori. Quel simbolo con il DA13 stampato sopra ha rappresentato sentimentalmente un punto di continuità nella realtà viola ed è stata indossata per tre anni abbondanti da German Pezzella, il suo ex compagno di reparto. In assenza dell’argentino gli si sono affiancati anche Milenkovic, Ribery e soprattutto Federico Chiesa, compreso in quell’ultima infausta uscita in casa contro la Sampdoria, a poche ore dalla cessione alla Juve.

Ora però Pezzella se ne sta andando via e si riapre una questione non da poco: chi erediterà la fascia da capitano? Nella rosa attuale della Fiorentina non ci sono interpreti di lunghissima percorrenza o calciatori talmente simbolo da poter rappresentare candidati ideali o indiscutibili. C’è chi a Firenze ci è nato sia geograficamente che calcisticamente, come Venuti, ma che non rappresenta una prima scelta nel suo ruolo e chi magari in campo ha più incisività, come sarebbe per Vlahovic se la sua permanenza non fosse così in bilico. E poi ci sono quelli arrivati da un po’ più di tempo degli altri, come Dragowski o Biraghi, il cui rapporto con l’ambiente non è proprio dei più ottimali, e Milenkovic per il quale non è ben chiaro cosa succederà sul mercato. A Italiano e al gruppo la scelta finale.