E pensare che Italiano è stato a rischio esonero…

Prima che arrivasse la vittoria pesantissima di Verona, il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano era in bilico. Anzi, secondo quanto riportato dal Corriere Fiorentino era addirittura a rischio esonero, con l’ombra di Alberto Aquilani che incombeva alle sue spalle.

L’ex tecnico dello Spezia non si è però arreso ed è riuscito a ritrovare la sua Fiorentina. La partita del Bentegodi ha dato il via ad un nuovo periodo, la finale di Coppa Italia è alla portata di questa squadra, così come il passaggio ai quarti di finale di Conference League dopo la vittoria per 1 a 0 ottenuta in casa contro il Sivasspor.