E per Callejon adesso spunta anche l’ipotesi di rescissione con la Fiorentina

La Nazione di oggi si concentra su quelli che possono essere i nomi in uscita della Fiorentina per gennaio. Sono quelli di Amrabat e Pulgar, Callejon e di Kokorin.

Per i primi due potrebbero arrivare ai viola proposte interessanti nel mercato invernale. Questo può aprire scenari che per adesso sono ancora tutti da definire, mentre per Callejon potrebbe arrivare addirittura la risoluzione del contratto. L’esterno spagnolo infatti piace in patria e quella della rescissione può essere la strada più semplice per arrivare all’addio. Per il futuro di Kokorin verrà presa invece il prima possibile una decisione.