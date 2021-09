Miralem Pjanic è un nuovo giocatore del Besiktas. Il centrocampista del Barcellona passa al club turco in prestito secco per una stagione con parte dello stipendio pagato dalla società blaugrana. L’ex giocatore della Juventus era stato anche nel mirino della Fiorentina durante l’ultima finestra di calciomercato, per poi virare definitivamente su Lucas Torreira. Pjanic torna dunque a vestire bianconero, non in Italia ma in Turchia!